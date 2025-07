Παναθηναϊκός- Μπάγερν και Μπασκόνια – Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της EuroLeague

Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται το τζάμπολ της νέας σεζόν με το πρόγραμμα της EuroLeague να γίνεται γνωστό το πρωί της Πέμπτης (17/7).

Στους αγώνες που ενδιαφέρουν τους Έλληνες φιλάθλους, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:30, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ με την Μπάγερν, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:15.

We begin on September 30th!



The 2025-26 EuroLeague season opening round👀 https://t.co/iznBulpcmU pic.twitter.com/heXxumkI4F— EuroLeague (@EuroLeague) July 17, 2025