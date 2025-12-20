Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Με δεύτερη σερί ισοπαλία έκλεισε το 2025 για τους Πειραιώτες – Σε κίνδυνο η πρώτη θέση

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κλείσει ιδανικά το 2025, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που ενδέχεται να του στοιχίσει την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον στο +2 από την ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (21/12) υποδέχεται τον ΟΦΗ και έχει την ευκαιρία να τους προσπεράσει.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, πήραν από νωρίς την κατοχή και προσπάθησαν να δημιουργήσουν κυρίως από τα αριστερά, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά στα πρώτα λεπτά. Η λύση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 17’, όταν ο Πέτκοφ ανέτρεψε τον Ταρέμι και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ιρανός επιθετικός εκτέλεσε εύστοχα, γράφοντας το 1-0.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση. Στο 23’ ο Πόμπο βρήκε με κάθετη πάσα τον Παντελίδη, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη και ισοφάρισε σε 1-1. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στάθηκε με καλή οργάνωση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε σημαντικές ευκαιρίες πριν το ημίχρονο, με κορυφαία εκείνη του Στρεφέτσα στο 36’, όταν βρέθηκε σε θέση βολής αλλά αστόχησε.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η καλά στημένη άμυνα της Κηφισιάς περιόρισε τους χώρους και δυσκόλεψε την ανάπτυξη στον άξονα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αλλαγές, προσπαθώντας να αυξήσει την πίεση, με τον Ολυμπιακό να δημιουργεί φάσεις αλλά να μην βρίσκει το γκολ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 85’, όταν ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε το γύρισμα στον Γιάρεμτσουκ, όμως ο Ραμίρες πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση. Στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Παντελίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Έτσι, οι Πειραιώτες άφησαν δύο πολύτιμους βαθμούς στο Φάληρο, με την Κηφισιά να αποσπά έναν σημαντικό βαθμό χάρη στην πειθαρχημένη εμφάνισή της.