Ολυμπιακός: Χάρισαν χαμόγελα Ροντινέι, Ορτέγκα, Έσε, Μπότης και Λιατσικούρας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (εικόνες)

Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του Ολυμπιακού με αφορμή τις ημέρες των εορτών.

Έτσι, θέλοντας να κάνουν ένα δώρο στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, οι Ροντινέι, Ορτέγκα, Έσε, Μπότης και Λιατσικούρας επισκέφθηκαν σήμερα το Παιδιατρικό Τμήμα του νοσοκομείου και μοίρασαν χαμόγελα ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση των “ερυθρόλευκων: “Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας Ροντινέι, Ορτέγκα, Έσε, Μπότης και Λιατσικούρας επισκέφθηκαν σήμερα (30/12) το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, χαρίζοντας χαμόγελα στα παιδιά και στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας και αγάπης αυτές τις γιορτινές ημέρες.”

