Ολυμπιακός: Ανανέωσε ο Μεντιλίμπαρ ως το 2027

Νέος τεχνικός του Ολυμπιακού είναι ως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε συναντηθεί εδώ και καιρό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχαν δώσει τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Ο 64χρονος προπονητής υπέγραψε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου 2024 για να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, στο Europa Conference League, απέναντι στη Φιορεντίνα στον τελικό, στην “OPAP Arena”.

Την επόμενη σεζόν ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στην Ελλάδα την κατάκτηση του νταμπλ και την επιστροφή στο Champions League.

Eν συνεχεία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε στην ιστοσελίδα της σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας:

«Ο κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μας. Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος οδήγησε τον Θρύλο στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2023-2024, καθώς και στο νταμπλ κατά τη διάρκεια της θρυλικής σεζόν των 100 χρόνων (2024-2025) του Συλλόγου, παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Μετά τις υπογραφές, φωτογραφήθηκε με τον ηγέτη του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη».