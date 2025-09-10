Ο Φουρνιέ στέλνει μήνυμα ενόψει του Final Four της Αθήνας – “Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή”

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε το σύνθημα ενόψει της διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα με τον άσο του Ολυμπιακού να χαρακτηρίζει την συνθήκη ως μία μεγάλη πρόκληση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα σχολιάζοντας πως η διεξαγωγή της τελικής φάσης στο «Telecom Center Athens» είναι ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για τον ίδιο και την ομάδα του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ανέφερε: «Κυνηγετική περίοδος» ενώ μετά από λίγα λεπτά σημείωσε: «Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή». The bigger the challenge the greater the reward #OlympiacosBC September 10, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, η μπασκετική γιορτή της Ευρώπης σε συλλογικό επίπεδο θα αρχίσει στην Αθήνα την Παρασκευή 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι για τον τίτλο του πρωταθλητή στις 24 (Κυριακή) του ίδιου μήνα.