Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ’ αγαπώ»

Ο Σέρβος σούπερ σταρ Νόβακ Τζόκοβιτς, εν όψει του αυριανού προημιτελικού του Hellenic Championship, αποθεώνει την Ελλάδα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελλάδα σ’ αγαπώ», έγραψε ο Τζόκοβιτς, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη χώρα που φιλοξενεί το τουρνουά στο Telekom Center Athens.

Ο αυριανός αγώνας με αντίπαλο τον Μπόρζες θα είναι ο τελευταίος του στο ταμπλό του πρωταθλήματος.

Η ανάρτηση του: