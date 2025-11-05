Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ’ αγαπώ»
Ο Σέρβος σούπερ σταρ αποθεώνει την Ελλάδα στα social media εν όψει του αυριανού προημιτελικού του Hellenic Championship
Ο Σέρβος σούπερ σταρ Νόβακ Τζόκοβιτς, εν όψει του αυριανού προημιτελικού του Hellenic Championship, αποθεώνει την Ελλάδα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ελλάδα σ’ αγαπώ», έγραψε ο Τζόκοβιτς, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη χώρα που φιλοξενεί το τουρνουά στο Telekom Center Athens.
Ο αυριανός αγώνας με αντίπαλο τον Μπόρζες θα είναι ο τελευταίος του στο ταμπλό του πρωταθλήματος.
Η ανάρτηση του:
Ελλάδα, σ’ αγαπώ pic.twitter.com/ilfHYMJfqw— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 5, 2025
