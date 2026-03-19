Μπέτις – Παναθηναϊκός: Παρών στο «La Cartuja» και ο Γιάννης Αλαφούζος

Για πρώτη φορά την εφετινή αγωνιστική περίοδο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος θα δώσει το «παρών» σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» ταξίδεψε στη Σεβίλη το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) κι έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 18:00.

Από το αεροδρόμιο πήγε απευθείας στο ξενοδοχείο της ομάδας κι από εκεί έφυγε για το «La Cartuja» με τη συνοδεία του Παναθηναϊκού, όπου βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης ρεβάνς του «τριφυλλιού» με την Μπέτις για τους «16» του Europa League και είχε «πηγαδάκι» μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τους Τάκη Φύσσα και Λεωνίδα Μπουτσικάρη.