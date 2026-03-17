Μίλτος Τεντόγλου: Η πρωτότυπη τούρτα για τα γενέθλιά του (Βίντεο)

Παρότι τα γενέθλιά του είναι την Τετάρτη (18/03), ο Μίλτος Τεντόγλου δέχθηκε πρόωρες ευχές ήδη από την Τρίτη, στο πλαίσιο των εγκαινίων του ανανεωμένου φυσικοθεραπευτηρίου στο ΟΑΚΑ, το οποίο ενισχύθηκε με νέο εξοπλισμό μέσω της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στην εκδήλωση, οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ τον εξέπληξαν με μια ευφάνταστη τούρτα εμπνευσμένη από LEGO, σε έντονο κόκκινο χρώμα και διακοσμημένη με τη μορφή του.

Ο κορυφαίος άλτης γιόρτασε σβήνοντας τα κεράκια μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, με συναθλητές, προπονητές και επίσημους να τον χειροκροτούν, μεταξύ των οποίων και ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που αρχίζει την Παρασκευή στο Τόρουν της Πολωνίας, στοχεύοντας σε ακόμα ένα μετάλλιο.