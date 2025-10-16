Μακάμπι – Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή για τους “ερυθρόλευκους” στο Βελιγράδι

Μίας ιδιαίτερης υποδοχής έτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού όπου το βράδυ (22:00) θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής.

Eξω από το γήπεδο περίμεναν μικροί φίλαθλοι για να φωτογραφηθούν με παίκτες του Ολυμπιακού.

