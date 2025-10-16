Μακάμπι – Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή για τους “ερυθρόλευκους” στο Βελιγράδι
Αρκετά παιδιά μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν έξω από την Belgrade Arena
Μίας ιδιαίτερης υποδοχής έτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού όπου το βράδυ (22:00) θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής.
Eξω από το γήπεδο περίμεναν μικροί φίλαθλοι για να φωτογραφηθούν με παίκτες του Ολυμπιακού.
Δείτε το βίντεο της ερυθρόλευκης ΚΑΕ:
