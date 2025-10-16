Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μακάμπι – Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή για τους “ερυθρόλευκους” στο Βελιγράδι

Αρκετά παιδιά μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν έξω από την Belgrade Arena

Μακάμπι – Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή για τους “ερυθρόλευκους” στο Βελιγράδι
DEBATER NEWSROOM

Μίας ιδιαίτερης υποδοχής έτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού όπου το βράδυ (22:00) θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής.

Eξω από το γήπεδο περίμεναν μικροί φίλαθλοι για να φωτογραφηθούν με παίκτες του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο της ερυθρόλευκης ΚΑΕ:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ