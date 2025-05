Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Λειψίας ανέβηκε το βράδυ της Παρασκευής (30.05) ο Λευτέρης Πετρούνιας που ισοβάθμησε με τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τον εαυτό του κατακτώντας το 8ο χρυσό μετάλλιο στους κρίκους σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

«Είμαι 8η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης! Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τα συναισθήματά μου! Ένα βάθρο γεμάτο όμορφα μηνύματα! Proud to share the podium with this guy!», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην πρώτη του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη χθεσινή νίκη του.

