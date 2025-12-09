Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1 (2ο ημίχρονο): LIVE η μάχη των «ερυθρολεύκων» στην League Phase του Champions League

Τη δική του μάχη στην League Phase του Champions League δίνει ο Ολυμπιακός που δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν καταγράψει ακόμη νίκη στην τρέχουσα φάση της διοργάνωσης, με το χρόνο να τελειώνει για να μπουν στην πρώτη 24άδα και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε LIVE τον αγώνα

Η Καϊράτ, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ηπειρωτικές υποχρεώσεις της τον τελευταίο μήνα, αλλά παρά την προσπάθεια τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Οι παίκτες του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν έδωσαν μάχες στο Μιλάνο (Ίντερ) και την Κοπεγχάγη τον Νοέμβριο, αλλά έχασαν και τους δύο αγώνες με διαφορά ενός γκολ, 2-1 στο «Σαν Σίρο» και 3-2 στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Σε αντίθεση με την Καϊράτ, η ελληνική ομάδα παίζει… full time από το τέλος της διακοπής των εθνικών αγώνων τον Νοέμβριο, έχοντας δώσει πέντε παιχνίδια μέσα σε 14 ημέρες.

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τέσσερις από αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της πειστικής νίκης με 3-0 εντός έδρας επί του ΟΦΗ το Σάββατο, ένα αποτέλεσμα που τον κρατά στην κορυφή της ελληνικής Super League.

Η μόνη ήττα στη διάρκεια αυτού του σερί ήρθε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στον Πειραιά, που έληξε με νίκη 4-3 για τους γίγαντες της La Liga.

Με μόλις δύο βαθμούς στην Ευρώπη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινδυνεύει σοβαρά να χάσει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 24άδα και να αποκλειστεί πρόωρα από τη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μια νίκη εκτός έδρας στο κρύο Καζακστάν όχι μόνο θα την έθετε ξανά στη διεκδίκηση για τα νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά θα σηματοδοτούσε και την πρώτη νίκη της στο Champions League από τη σεζόν 2020-21.