Καϊράτ – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να πάρουν την πρώτη τους νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 24άδας σε πολικές συνθήκες, καθώς οι εκτιμήσεις για τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα κάνουν λόγο για θερμοκρασία που ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους -28°C.

Η Καϊράτ, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ηπειρωτικές υποχρεώσεις της τον τελευταίο μήνα, αλλά παρά την προσπάθεια τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Οι παίκτες του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν έδωσαν μάχες στο Μιλάνο (Ίντερ) και την Κοπεγχάγη τον Νοέμβριο, αλλά έχασαν και τους δύο αγώνες με διαφορά ενός γκολ, 2-1 στο «Σαν Σίρο» και 3-2 στην πρωτεύουσα της Δανίας.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Τις ενδεκάδες τους ανακοίνωσαν τόσο η Καϊράτ όσο και ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.