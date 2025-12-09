Καϊράτ – Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφεραν οι «μικροί» στην Αστάνα – Ζωντανά τα όνειρα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Youth League

Η ομάδα της U19 του Ολυμπιακού γνώρισε την ήττα στην Αστάνα από την Καϊράτ Αλμάτι με 2-0 στην 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League, σε έναν αγώνα που τα πράγματα έμοιαζαν σκόυρα από την αρχή.

Η ομάδα από το Καζακστάν προηγήθηκε μόλις στο 4′ με γκολ μετά από όμορφη ενέργεια του Ράμαζαν Μπαγνάντ που νίκησε από κοντινή απόσταση τον Γεωργακόπουλο. Η ομάδα του Σίμου δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά της στον αγωνιστικό χώρο μιας και δεν απείλησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα των Καζάκων, Καλμίρζα.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εξίσου μη αποδωτικό για τους ερυθρόλευκους που έφτασαν πολύ κοντά στην επιστροφή όμως οι τελικές λάθος αποφάσεις τους στοίχησαν το γκολ. Ο Αμπίς στο 57′ έδωσε το τελειωποιητικό χτύπημα μετά από ατομική ενέρεια η οποία κατέληξε στην κλειστή γωνία του Γεωργακόπουλου.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 7 βαθμούς, όμως επειδή είναι από τα πρώτα ματς της ημέρας η θέση του αναμένεται να είναι πιο χαμηλά στο τέλος της αγωνιστικής.

Απομένουν δύο αγωνιστηκές για την Ελληνική ομάδα η οποία θα αγωνιστεί με την U19 της Λεβερκούζεν και του Άγιαξ. Το όνειρο της πρόκρισης έγινε πιο δύσκολο μετά από αυτήν την ήττα, όμως με δύο καλά αποτελέσματα μένουν ακόμη ζωντανοί στην μάχη για τα νοκ άουτ.