Η viral ατάκα του Πέσιτς σε ιταλίδα δημοσιογράφο: “Δώσε μου το τηλέφωνο σου” (βίντεο)

Viral έγινε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Σβέτισλαβ Πέσιτς μετά την άνετη νίκη της ομάδας του επί της Αρμάνι Μιλάνο το βράδυ της Πέμπτης (10/4) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Μπάγερν κέρδισε σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι για την βαθμολογία της EuroLeague αλλά ο διάλογος του έμπειρου Σέρβου προπονητή με την δημοσιογράφο στο flash interview της αναμέτρησης κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

Ο 76χρονος κόουτς ήταν ιδιαίτερα κεφάτος μετά από την εμφάνιση της ομάδας του και τη νίκη και δεν το έκρυψε στις δηλώσεις του, στην καθιερωμένη flash interview της EuroLeague, στην Ιταλίδα δημοσιογράφο του SkySports, Γάια Ακότο. Svetislav Pesic invites EuroLeague reporter Gaia to Bundesliga playoffs 😅 pic.twitter.com/vut9X2gBOi— BasketNews (@BasketNews_com) April 10, 2026

Η συνομιλία του Πέσιτς με την Ακότο

Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Δημοσιογράφος: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»

Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»

Δημοσιογράφος: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»

Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας».

Δημοσιογράφος: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»

Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»

Δημοσιογράφος: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»

Πέσιτς: «Ολοι μιλούν για το ισπανικό, το ιταλικό, το τουρκικό πρωτάθλημα, κανείς όμως για το πρωτάθλημα των πρωταθλητών κόσμου και Ευρώπης».

Δημοσιογράφος: «Αλήθεια σας λέω, ότι πριν το ματς με τον συνάδελφό μου μιλάγαμε για τη δουλειά που κάνετε με τους νεαρούς παίκτες».