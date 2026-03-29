Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

Η αινιγματική ανάρτηση στο Instagram

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»
Με μία ανάρτηση στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα πλέι οφ του NBA.

Τα «Ελάφια» γνώρισαν βαριά ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 127-95, αποτέλεσμα που «σφράγισε» και μαθηματικά τον αποκλεισμό τους από την postseason της Ανατολής. Μετά το παιχνίδι, ο Έλληνας σταρ προχώρησε σε μια αινιγματική δημοσίευση στα social media.

“Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους”, έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ στο Instagram.

H σεζόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε ολοκληρωθεί πιο νωρίς, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε πριν λίγες εβδομάδες και δεν πάτησε ξανά παρκέ.

