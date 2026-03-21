Γιαννακόπουλος: Μήνυμα αντεπίθεσης για την κατάκτηση της EuroLeague – “Κόντρα σε όλους θα γράψουμε ιστορία”

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της Παρασκευής (20/3) με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βιώνει έντονα την αναμέτρηση.

Με ανάρτηση του στα social media, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε το σύνθημα για αντεπίθεση τονίζοντας ότι η ομάδα θα τα καταφέρει “κόντρα σε όλα”.

«Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram και συνόδευσε την δημοσίευσή του με το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση.

Στο κείμενο που ανέβασε κάνει αναφορά στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα (πριν από λίγες ημέρες κατέβηκε λάβαρο με την φωτογραφία του από την οροφή του ΟΑΚΑ) και στη Euroleague του 2002 αλλά και στη Euroleague του 2024 με τον Κώστα Σλούκα.

Όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό Ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό. Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….

Γιατι? ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!»,