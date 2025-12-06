Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Απολαμβάνουν κρατική υποστήριξη για να μην χάσουν, αλλά ο κόσμος τους, τους βρίζει»

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Γιαννακόπουλος: «Απολαμβάνουν κρατική υποστήριξη για να μην χάσουν, αλλά ο κόσμος τους, τους βρίζει»
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέα σφοδρή επίθεση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός εξαπέλυσε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του σε story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στην «κρατική υποστήριξη» που έχουν οι Πειραιώτες.

«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.

Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τους βρίζει. Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…» ανέφερε.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

