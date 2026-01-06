Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός: Νέο πλήγμα για τους “ερυθρόλευκους” – Εκτός ο Νιλικίνα, με 11 παίκτες στον αγώνα της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague

Με συνολικά τέσσερις απουσίες θα αντιμετωπίσει απόψε (6/1) ο Ολυμπιακός την κάτοχο της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με ενδεκάδα, καθώς νοκ άουτ τέθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα. Οι δύο παίκτες ταξίδεψαν στην Τουρκία αλλά θα μείνουν εκτός πλάνων για το παιχνίδι της Τρίτης.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και οι τραυματίες ΜακΚίσικ και Γουόρντ.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο

Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε: Γουέιντ Μπάλντουιν, Ντέβον Χολ, Μπράντον Μπόστον, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μπόνζι Κόλσον, Μίκαελ Γιάντουνεν, Νικολό Μέλι, Κρις Σίλβα, Κεμ Μπιρτς, Αρμάντο Μπέικοτ.