Euroleague: Σόκαρε την Μονακό η Ζαλγκίρις – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Iδανική πρεμιέρα για την Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, απέναντι στην περυσινή φιναλίστ της Euroleague.

Οι Λιθουανοί μπήκαν με το… δεξί και με σπουδαίο «διπλό» στην Euroleague, σοκάροντας την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με το τελικό 89-84.

Ο «βομβαρδισμός» από τα 6,75 (12/25 τρίποντα) και η κυριαρχία της ρακέτας, εκεί όπου έλαμψε ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, με 21 πόντους, αποτέλεσαν τα κλειδιά της επιτυχίας για τη Ζαλγκίρις, η οποία πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.

Τον Ράιτ ακολούθησε σε απόδοση ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ από τους Μονεγάσκους, που τα… έσπασαν από την περιφέρεια (5/18 τρίποντα), ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 103-87

Dubai BC – Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Μονακό – Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89

Φενέρμπαχτσε – Παρί 96-77

Βιλερμπάν – Βαλένθια 77-80

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00

Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30