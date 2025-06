Μετά την ενημέρωση του κανονισμού της EuroLeague για την σεζόν 2025-26, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να καταργήσει το παιχνίδι για την 3η θέση στο Final Four.

Έτσι, ένα χρόνιο αίτημα των ομάδων γίνεται πραγματικότητα, ξεκινώντας από το Final Four του 2026, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει τους δύο ημιτελικούς και τον αγώνα του πρωταθλήματος.

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY ℹ️