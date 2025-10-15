Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το φινάλε της 4ης αγωνιστικής – Το πρόγραμμα για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το φινάλε της 4ης αγωνιστικής – Το πρόγραμμα για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15/10 η 4η αγωνιστική της Euroleague με τους Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να προετοιμάζονται για τα παιχνίδια της 5ης «στροφής» της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» με τους Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν να κάνουν εξαιρετική εμφάνιση επικράτησαν της Βιλερμπάν εντός έδρας και έφτασαν στο 3-1. Πλέον, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές το βράδυ της Παρασκευής 17/10 εκτός έδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 88-79
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86
Παρί – Μπασκόνια 93-86

H βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 16/10 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 16/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 16/10 στις 20:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 16/10 στις 22:00
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00
Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45
Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ