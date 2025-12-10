Champions League: Σπουδαία εκτός έδρας τρίποντα για Κοπεγχάγη και Άγιαξ

Με σημαντικές νίκες συνέχισαν την πορεία τους στην League Phase του Champions League τόσο η Κοπεγχάγη όσο και ο Άγιαξ.

Συγκεκριμένα, ο Άγιαξ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ τελικά έφυγε με το διπλό με 4-2 από την έδρα της Καραμπάγκ και έφτασε τους τρεις βαθμούς στην διοργάνωση. Από την πλευρά της η Καραμπάγκ έμεινε στους 7 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, η Κοπεγχάγη επικράτησε 3-2 της Βιγιαρεάλ και έφτασε και αυτή στους 7 βαθμούς, με τους Ισπανούς να μένουν στον 1 βαθμό.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη 9/12

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (10/12)

Γιουβέντους – Πάφος (10/12)

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ (10/12)

Μπενφίκα – Νάπολι (10/12)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (10/12)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (10/12)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12)

Tο υπολειπόμενο πρόγραμμα

7η Αγωνιστική

Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ (20/01)

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι (20/01)

Κοπεγχάγη – Νάπολι (20/01)

Ίντερ – Άρσεναλ (20/01)

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/01)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/01)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν (20/01)

Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/01)

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ (20/01)

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/01)

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/01)

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο (21/01)

Τσέλσι – Πάφος (21/01)

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ (21/01)

Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/01)

Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν (21/01)

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/01)

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/01)

8η Αγωνιστική

Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/01)

Άρσεναλ – Καϊράτ (28/01)

Μονακό – Γιουβέντους (28/01)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (28/01)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (28/01)

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/01)

Ντόρτμουντ – Ίντερ (28/01)

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ (28/01)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ (28/01)

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/01)

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ (28/01)

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι (28/01)

Πάφος – Σλάβια Πράγας (28/01)

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ (28/01)

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου (28/01)

Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Αταλάντα (28/01)

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/01)

Νάπολι – Τσέλσι (28/01)