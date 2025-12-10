Champions League: Σπουδαία εκτός έδρας τρίποντα για Κοπεγχάγη και Άγιαξ
Άνοιξε η αυλαία της Τετάρτης 10/12 με ματσάρες
Με σημαντικές νίκες συνέχισαν την πορεία τους στην League Phase του Champions League τόσο η Κοπεγχάγη όσο και ο Άγιαξ.
Συγκεκριμένα, ο Άγιαξ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ τελικά έφυγε με το διπλό με 4-2 από την έδρα της Καραμπάγκ και έφτασε τους τρεις βαθμούς στην διοργάνωση. Από την πλευρά της η Καραμπάγκ έμεινε στους 7 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα, η Κοπεγχάγη επικράτησε 3-2 της Βιγιαρεάλ και έφτασε και αυτή στους 7 βαθμούς, με τους Ισπανούς να μένουν στον 1 βαθμό.
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Τρίτη 9/12
Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1
Αταλάντα – Τσέλσι 2-1
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Μονακό – Γαλατασαράι 1-0
Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3
Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0
Τετάρτη 10/12
Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3
Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (10/12)
Γιουβέντους – Πάφος (10/12)
Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ (10/12)
Μπενφίκα – Νάπολι (10/12)
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (10/12)
Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (10/12)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12)
Tο υπολειπόμενο πρόγραμμα
7η Αγωνιστική
Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ (20/01)
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι (20/01)
Κοπεγχάγη – Νάπολι (20/01)
Ίντερ – Άρσεναλ (20/01)
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/01)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/01)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν (20/01)
Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/01)
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ (20/01)
Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/01)
Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/01)
Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο (21/01)
Τσέλσι – Πάφος (21/01)
Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ (21/01)
Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/01)
Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν (21/01)
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/01)
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/01)
8η Αγωνιστική
Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/01)
Άρσεναλ – Καϊράτ (28/01)
Μονακό – Γιουβέντους (28/01)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (28/01)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (28/01)
Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/01)
Ντόρτμουντ – Ίντερ (28/01)
Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ (28/01)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ (28/01)
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/01)
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ (28/01)
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι (28/01)
Πάφος – Σλάβια Πράγας (28/01)
Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ (28/01)
Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου (28/01)
Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Αταλάντα (28/01)
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/01)
Νάπολι – Τσέλσι (28/01)
