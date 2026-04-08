Champions League: Σόκαρε την Μπαρτσελόνα και έκανε άλμα πρόκρισης η Ατλέτικο – Προβάδισμα και για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η φάση που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε στο 43΄ όταν ο Κουμπαρσί ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Σιμεόνε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και από το φάουλ που προέκυψε έγινε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση του Άλβαρες.

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο β΄ ημίχρονο με τον Σόρλοτ και έτσι είναι πλέον το πολύ μεγάλο φαβορί για πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4).

Με το ίδιο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι. Συνεχίζει ακάθεκτη η κάτοχος του τίτλου, με σκόρερ τους Ντουέ και Κβαρατσκέλια.