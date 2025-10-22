Champions League: Νίκες για Γαλατάσαραϊ και Αθλέτικ Μπιλμπάο

Δύο στα δύο για τους γηπεδούχους στο σημερινό πρώτο «πιάτο» της δεύτερης μέρας της 3ης αγωνιστικής του Champions League, με την Γαλατασαράι να φτάνει στο άνετο 3-1 επί της Μπόντο Γκλιμτ και την Αθλέτικ να κάνει την ανατροπή στο «Σαν Μαμές» και να επικρατεί με το ίδιο σκορ της Καραμπάγκ.

Τα δύο γκολ του Οσιμέν χάρισαν στους Τούρκους τη δεύτερη νίκη τους στη League Phase, υποχρεώνοντας τους Νορβηγούς στην πρώτη εφετινή τους ήττα, μετά από δύο ισοπαλίες στο ξεκίνημα.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1ο λεπτό, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφερε τα πάνω κάτω στην έδρα της με πρωταγωνιστή τον Γκουρουθέτα και με το τελικό 3-1 επί της Καραμπάγκ πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση, ενώ για τους «Αζέρους» ήταν η πρώτη ήττα μετά από δύο σερί νίκες.