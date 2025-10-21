Champions League: Διέλυσε με εξάρα την Νάπολι η Αϊντχόφεν – «Πάρτι» για Άρσεναλ, Παρί, Ίντερ

Την έκπληξη της αγωνιστικής στην League Phase του Champions League έκανε η Αϊντχόφεν που επικράτησε 6-2 της Νάπολι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε 7-2 την τοπική Μπάγερ σε ένα ματς που «άνοιξε» μετά το 38΄ όταν οι δύο ομάδες έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής των Άντριχ και Ζαμπάρνι και με το σκορ στο 1-1. Ακολούθησαν τέσσερα γκολ μέσα σε 10 αγωνιστικά λεπτά για την κάτοχο του τίτλου, που… έκρυψε τη μπάλα στο «10 εναντίον 10».

«Σίφουνας», επίσης, ήταν και η Άρσεναλ, «συγκάτοικος» της Παρί στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο «καυτές» ομάδες της σεζόν σε όλο τον πλανήτη.

Τρία στα τρία και για την Ίντερ, που ήταν εξίσου επιβλητική και αποτελεσματική. Οι «νερατζούρι» πέρασαν απο τις Βρυξέλλες άνετα 4-0 επί της Σεν Ζιλουάζ, καθαρίζοντας το ματς μέσα σε λίγα λεπτά με τρια γκολ από το 41΄ έως το 53΄!

Στο «Μαδριγάλ» η Μάνστεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Βιγιαρεάλ με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το πρώτο γκολ και να συνεχίζει το απίθανο σερί του. Από τις 31 Αυγούστου έχει σκοράρει σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί, τόσο με τη Σίτι όσο και με την εθνική Νορβηγίας! Έχει σημειώσει συνολικά 24 γκολ και δεν έχει μπει ακόμα ο Νοέμβριος!

Και η τρίτη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε σήμερα, κατάφερε να νικήσει με τη Νιούκαστλ να επικρατεί 3-0 της Μπενφίκα (βασικός ο Παυλίδης) η οποία παραμένει στο «μηδέν» μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.