Αθηναϊκός: Σκούπισε τον Παναθλητικό και πέρασε στους τελικούς της Α1 Γυναικών (βίντεο)

«Σκούπισε» τη σειρά των play off (θέσεις 1-4) ο Αθηναϊκός και με το τελικό 79-73 επί του Παναθλητικού έκανε το 4-0 κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Βύρωνα θα διεκδικήσει τον τίτλο, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, που διεξήχθη στο Επταπύργιο, επικράτησε επί του συγκροτήματος των Συκεών και, πλέον, περιμένει να μάθει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους «αιώνιους» αντιπάλους (ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0 του Ολυμπιακού και οι δύο ομάδες αναμετρώνται αυτή την ώρα στο κλειστό του ΣΕΦ).

Για τις γηπεδούχες, παρά την ήττα, εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Άνταμς με 22 πόντους (13 ριμπάουντ), Κάρτερ με 21 (13 ριμπάουντ) και Λοβίλ με 19 πόντους.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, ξεχώρισαν η Πρινς με 15 πόντους, η Τσινέκε με 14, καθώς και η Παρκς με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε με 86-82 του ΠΑΣ Γιάννινα και με 3-1 νίκες στη σειρά πέρασε στην επόμενη φάση των play off, όπου θα διεκδικήσει την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό