Οι Μπακς απέδειξαν ότι είναι φτιαγμένοι από γερό μέταλλο στο Μιλγουόκι και παρά την αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με δεύτερη τεχνική ποινή στην 3η περίοδο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Πίστονς με 120-118. Με αυτή τη νίκη τα «Ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-2 ενώ το Ντιτρόιτ έπεσε στο 2-7.

Η αποβολή του «Giannis» ήρθε 9 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου και με το σκορ 73-60 υπέρ των Μπακς. Ο Αντετοκούνμπο έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα μπροστά από τον Αϊζέια Στούαρτ. Στη συνέχεια τον κοίταξε στα μάτια και έδειξε με το χέρι του ότι ο Στούαρτ είναι πολύ κοντός για να τον μαρκάρει. Εκεί οι διαιτητές τον χρέωσαν με δεύτερη τεχνική ποινή και τον έστειλαν στα αποδυτήρια. Την πρώτη τεχνική ποινή την είχε δεχθεί στο πρώτο ημίχρονο για διαμαρτυρία.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (6/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Giannis Antetokounmpo was ejected for a second technical foul for taunting after he dunked on Isaiah Stewart.



