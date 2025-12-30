Αποτελέσματα NBA: Ο Γιάννης φέρνει την άνοιξη στους Μπακς με 2η συνεχόμενη νίκη – Ανησυχία για τον τραυματισμό του Γιόκιτς στο γόνατο

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Σάρλοτ Χόρνετς με 123-113, και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να οδηγεί τα «ελάφια» στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. «Συναγερμός» στο Ντένβερ με τον τρομακρικό τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς.

Ανανεωμένη η ομάδα των Μπακς από τότε που επέστρεψε ο Γιάννης από τον τραυματισμό του, με τον ίδιο να σκοράρει 24 πόντους σε συνδιασμό με 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Πόρτις και Τέρνερ συνέβαλλαν και αυτοί με 25 και 23 πόντους αντίστοιχα, ενώ από πλευράς Χόρνετς εκπληκτικοί ήταν οι Μίλερ και Μπολ που παρά τους 57 πόντους συνδιαστικά δεν κατάφεραν να κοντράρουν τον σεληνιασμένο «Greek Freak».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάγωσαν» όλοι στο Κασέγια Σέντερ όταν είδαν τον σούπερσταρ, Γιόκιτς, να σωριάζεται κρατώντας το γόνατό του στο τέλος της δεύτερης περιόδου κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ. Ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Σέρβο, με ανθρώπους των Νάγκετς να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του.

Here is a closer look of Nikola Jokic injury https://t.co/taYMEURxU7 pic.twitter.com/XdEZxtGQrK— Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) December 30, 2025

Πριν αποχωρήσει από το παρκέ είχε 21 πόντους και 8 ασίστ, γεγονός που δεν ήταν αρκετό με τους Νάγκετς να γνωρίζουν την ήττα με 147-123. Πάουελ, Γιόβιτς και Ζακέζ ήταν τριάδα «φωτιά» για τους Χιτ με 67 πόντους συνδιαστικά, ενώ ο Μάρεϊ πάλευε μόνος του με 20 πόντους και 11 ασίστ.

Υπόλοιπα Αποτελέσματα ΝΒΑ για σήμερα 30/12: