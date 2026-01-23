Σαρώνει η γρίπη: Αυξήθηκαν κατά 30% οι νοσηλείες παιδιών – Διασωληνωμένο στο “Αγία Σοφία” 6χρονο αγόρι

Ανησυχία προκαλεί η επέλαση της γρίπης που “θερίζει” παιδιά και ενήλικες προκαλώντας βαριές νοσηλείες στα νοσοκομεία της χώρας.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει σοβαρή αύξηση των εισαγωγών στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δύο παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» από «καθαρή γρίπη».

Το ένα αγοράκι ηλικίας 6 χρονών, χρειάστηκε να διασωληνωθει στη ΜΕΘ, ενώ το άλλο αγοράκι 3 ετών, νοσηλεύεται στη επίσης στη ΜΕΘ χωρίς να χρειάζεται διασωλήνωση μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%», υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. ΟΧΙ διαγνώσεις τηλεφωνικές», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες Πέμπτη 22/1 στην δημοσιότητα o ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της νόσου έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τους ειδικούς.