«Καρατομήθηκε» από τον Χρυσοχοΐδη, η διοίκηση του νοσοκομείου Αγία Όλγα

«Καρατομήθηκε» από τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η διοίκηση του Κωνσταντοπούλου νοσοκομείου – Αγία Όλγα της Νέας Ιωνίας.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

Η καλή κατάσταση των νοσοκομειακών χώρων, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή πολλά νοσοκομεία έχουν πεπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανακαίνιση και αναβάθμισή τους με τη διάθεση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Για τις ψυχιατρικές κλινικές είναι σε εξέλιξη, ήδη, η υλοποίηση προγράμματος για την αναβάθμισή τους, συνολικού ύψους 3.5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παρά ταύτα, και έως την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των υποδομών τους, ζητήθηκε εμφατικά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τους επικεφαλής των υγειονομικών περιφερειών να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα έχει να κάνει με την κατάσταση των χώρων υγιεινής ή μικροζημιές σε κάθε χώρο των νοσοκομείων με κάλυψη της δαπάνης από το υπουργείο Υγείας.

Η εντολή αυτή δόθηκε από την πρώτη επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με διοικητές και περιφερειάρχες με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη με την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται μια απαράδεκτη κατάσταση για χώρους νοσηλείας, γνωστή μάλιστα από ετών στη διοίκηση του Νοσοκομείου .

Με εντολή του Υπουργού Υγείας η διοίκηση του νοσοκομείου παύεται από τα καθήκοντά της, ενώ ξεκίνησαν ήδη εργασίες προσωρινής αποκατάστασης, ώστε η πτέρυγα να είναι λειτουργική και οι συνθήκες ανθρώπινες για νοσηλευόμενους και εργαζόμενους.

