Ψηφίστηκε σε α΄ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση – Χατζηδάκης: Η αντιπολίτευση επιλέγει την άρνηση

Τη συνολική άρνηση της αντιπολίτευσης ακόμη και για αυτονόητες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, στη βάση μιας αντίληψης που – όπως είπε – δεν οδηγεί πουθενά: ότι δηλαδή η αντιπολίτευση οφείλει να είναι αντίθετη σε ό,τι λέει η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Επισήμανε ότι, ενώ η πλειονότητα των φορέων (7 στους 10) που τοποθετήθηκαν για το σχέδιο νόμου ήταν θετικοί, από την αντιπολίτευση παρουσιάστηκε το αντίθετο, στο πλαίσιο της αντίληψης «όταν δεν μας βολεύει η πραγματικότητα τόσο το χειρότερο για την ίδια την πραγματικότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρόοδος δεν κρίνεται από την άρνηση, αλλά από το αν ακούμε τι λέει ο μέσος πολίτης και θεσμοί, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Αρχή Διαφάνειας, αν βλέπουμε τι γίνεται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και αν υπηρετούμε αυτήν την αντίληψη. Εμείς φέρνουμε 14 τομές στη γραφειοκρατία, εσείς θα μείνετε με άρνηση, τον μηδενισμό και τον ισοπεδωτισμό. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες, καθένας με την πολιτική που επιλέγει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 4 ρυθμίσεις: Στη ρύθμιση που προβλέπει ότι οι εγκύκλιοι θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο και χωρίς ανάρτηση δεν θα ισχύουν. Στο ότι ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πώς εξελίσσεται μια υπόθεσή του στο Δημόσιο, ποιος είναι ο χειριστής, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

Στη μη άσκηση ένδικων μέσων από το Δημόσιο σε υποθέσεις με μεγάλη κοινωνική σημασία «προκειμένου να μην έχουμε σε περιπτώσεις τραγωδιών όπως ήταν η Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη μια συνεχή διαμάχη με τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων η οποία όχι μόνο δεν έχει νόημα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις είναι και προκλητική». Και στην αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων των πολιτών σε περιπτώσεις που το Δημόσιο διεκδικεί περιουσίες βασιζόμενο σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε οθωμανικά φιρμάνια.

Και αναρωτήθηκε: «Είμαι πραγματικά περίεργος, όταν θα φτάσουμε στην κατ’ άρθρον ψήφιση του νομοσχεδίου, πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε εξάλλου στην κριτική που ασκήθηκε σε 4 επιμέρους ρυθμίσεις: την αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις, τη σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες, την ενιαία αντιμετώπιση των ενδικοφανών προσφυγών και την μετατροπή των συμβολαιογράφων σε one stop shop για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ειδικότερα:

Για την αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις, ο κ. Χατζηδάκης έθεσε 7 ζητήματα στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. «Πρώτον, γιατί να μη σεβαστούμε τους πολίτες που τους λείπουν 2-3 πιστοποιητικά, το κράτος τους καθυστερεί και είναι βέβαιοι ότι τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν και να μην τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερον, οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν σε κράτη, όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Τρίτον, η διάταξη αυτή έχει ως επίκεντρο την αποδοχή του τεκμηρίου του έντιμου πολίτη. Το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη και του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα όταν το ίδιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τέταρτον, η διάταξη είναι ευέλικτη: ο πολίτης μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένα μόνο από τα δικαιολογητικά με υπεύθυνη δήλωση και άλλα να τα εγχειρίσει. Πέμπτον, η διοίκηση σε εύλογο χρόνο -τρεις μήνες- ελέγχει την ακρίβεια της δήλωσης. Έκτον, υπάρχουν κυρώσεις για τις περιπτώσεις που υποβληθεί ψευδής ή ανακριβής δήλωση. Και έβδομον, ειδικά για τις υποθέσεις με οικονομικό-δημοσιονομικό αντικείμενο, η διοίκηση υποχρεούνται να ελέγξει πρώτα την υπεύθυνη δήλωση και να εκδώσει την πράξη εντός τριών μηνών».

«Πόσο περιθώριο πιστεύετε εσείς που υπερασπίζετε τον πολίτη ότι πρέπει να δώσουμε στη διοίκηση; Τρία χρόνια; ‘Η τριάντα χρόνια;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Για τη σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες: «Ας δούμε αν αυτό είναι μία πατέντα του Χατζηδάκη ή ήδη ισχύει», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Έχουμε σήμερα ή όχι δικηγόρους που εκδίδουν πιστοποιητικά, προετοιμάζουν και εκδίδουν αποφάσεις εγγραφής και άρσης προσημειώσεων, βεβαιώνουν εμπράγματα δικαιώματα; Υπάρχουν συμβολαιογράφοι που εκδίδουν πράξεις λύσης γάμου, ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής και κληρονομητήρια; Και, επίσης, εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν ως υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών; Μπορούν ή όχι οι μηχανικοί σήμερα ήδη να εκδίδουν άδειες οικοδομής απευθείας από το σύστημα του ΤΕΕ, με ρύθμιση που θεσπίστηκε επί ΠΑΣΟΚ; Είναι καλή επειδή θεσπίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και κακή επειδή τώρα θέλουμε μια τέτοια δυνατότητα επί Νέας Δημοκρατίας; Οι κτηνίατροι μπορούν ή όχι να εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ζωονόσων; Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τη μεγαλύτερη οργή από όλους, θέσπισε ή όχι τη δυνατότητα υπεύθυνων δηλώσεων για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, μέσω τρίτων πιστοποιημένων; Ήταν καλό που το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κακό που εμείς προτείνουμε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επεκταθεί; Θέλετε να καταργήσετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις;» διερωτήθηκε.

Για τις ενδικοφανείς προσφυγές: «Έχουμε σήμερα αποφάσεις από κατά τόπους υπηρεσίες οι οποίες για το ίδιο θέμα λένε “Α” και κάποιες άλλες αποφάσεις λένε ενδεχομένως και το “Ω”. Οπότε χάνεται χρόνος, κερδίζουν διάφοροι ενδιάμεσοι, χάνουν χρήματα οι πολίτες. Στην ΑΑΔΕ λειτουργεί κεντρικά επιτροπή, η οποία λύνει αυτές τις διαφορές, με εκπροσώπηση των πολιτών, ομοιόμορφα, χωρίς να χάνεται χρόνος και χρήμα. Ερχόμαστε, λοιπόν, να εφαρμόσουμε μια ρύθμιση που ισχύει ήδη στην Εφορία. Εσείς θέλετε ανομοιομορφία, να χάνεται χρόνος και να πληρώνει ο πολίτης περισσότερα χρήματα. Αλλά για να είστε συνεπείς θα πρέπει να προτείνετε να καταργηθεί αυτή η ρύθμιση και στην ΑΑΔΕ και να πάμε σε ένα σύστημα όπου καθένας αποφασίζει σε τοπικό επίπεδο».

Για τους συμβολαιογράφους: «Μέσω του προεδρείου τους, δήλωσαν ότι είναι υπέρ των ρυθμίσεων. Βεβαίως έκαναν επιμέρους παρατηρήσεις και εννοείται θα τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά εσείς γίνατε συμβολαιογραφικότεροι των συμβολαιογράφων».

«Περιμένω», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «και τις δικές σας φυσικά προτάσεις. Θα μας άρεσε, επειδή προσπαθούμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία να μας πείτε, όχι μόνο τι δεν σας αρέσει, αλλά και τι θα σας άρεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός αν πιστεύετε ότι οι ρυθμίσεις προηγουμένων δεκαετιών της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ είναι τέλειες. Το όραμά σας ως αντιπολίτευση είναι να κινείστε με βάση τι έκαναν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στις προηγούμενες δεκαετίες».