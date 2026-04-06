Πιερρακάκης: “Σε τροχιά ανάπτυξης η Ελλάδα, μπορούμε να απορροφήσουμε το σοκ του πολέμου”

Η οικονομία της Ελλάδας είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου στην Μέση Ανατολή υποστηρίζει σε συνέντευξη του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσο και τις προκλήσεις που παραμένουν και σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς μεταλλάσσεται μέσω συνεχών κρίσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η χώρα, που κάποτε θεωρούνταν ο «ασθενής» της Ευρώπης μετά την κρίση χρέους, εμφανίζεται σήμερα ως παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής ανάκαμψης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκο Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, σε ερώτημα αν η χώρα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια νέα πετρελαϊκή κρίση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η οικονομία είναι πλέον πιο ανθεκτική χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, τη σταθερή ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις. Όπως εξηγεί, η χώρα μπορεί να απορροφήσει εξωτερικούς κραδασμούς, ενώ έχουν ήδη ληφθεί στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το αν η σημερινή εικόνα συνιστά μια πραγματική αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός απαντά θετικά, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: πρωτογενές πλεόνασμα, ταχεία μείωση του χρέους και ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται στο 2,4% για το 2026. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις, την πολιτική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή στήριξη, που συνέβαλαν στη συνολική μεταμόρφωση της οικονομίας.

Ωστόσο, στο ερώτημα γιατί πολλοί πολίτες εξακολουθούν να νιώθουν οικονομική πίεση, αναγνωρίζει ότι η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη για αρκετούς. Ο πληθωρισμός και το στεγαστικό πρόβλημα επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση στοχευμένων πολιτικών στήριξης. Όπως τονίζει, στόχος είναι η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση των εισοδημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα διδάγματα της κρίσης, μετά από σχετική ερώτηση, υπογραμμίζει ότι η εμπειρία των μνημονίων ανέδειξε την ανάγκη για υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και διαρκείς μεταρρυθμίσεις. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν και ότι η οικονομική σταθερότητα είναι κρίσιμη για το μέλλον, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.

Ερωτηθείς για τις βασικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα έχει ήδη ψηφιοποιήσει χιλιάδες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επόμενος στόχος είναι η αναβάθμιση τομέων όπως η Δικαιοσύνη, η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, στο ερώτημα αν η σημερινή πορεία αποτελεί μια «ρεβάνς» μετά την κρίση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απορρίπτει τον όρο, προτιμώντας να μιλήσει για ευθύνη και ανάγκη για απτά αποτελέσματα. Όσο για το αν η κρίση έχει τελειώσει οριστικά, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αλλά απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους.

Αναλυτικά η συνέντευξη Πιερρακάκη

Le Point: Είναι η Ελλάδα σε θέση να αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή κρίση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι σε καλή θέση για να απορροφήσει το σοκ. Η οικονομία μας έχει καταστεί σαφώς πιο ανθεκτική τα τελευταία χρόνια, χάρη σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και στη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όπως υπογραμμίζει η τελευταία έκθεση στο πλαίσιο του άρθρου 4 του ΔΝΤ, η ενίσχυση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας και η αυξημένη ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού της τομέα αποτελούν ισχυρά αναχώματα απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς, ιδίως στη μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει στοχευμένα μέτρα για να μετριάσουμε τον άμεσο αντίκτυπο, βασιζόμενοι στην ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και στη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς.

Από τον Απρίλιο του 2026, η Ελλάδα εφαρμόζει ένα σχέδιο στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσει την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ των κύριων μέτρων περιλαμβάνονται μια επιδότηση 0,16 ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ (συνολική μείωση 0,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μια ψηφιακή κάρτα καυσίμων για τους καταναλωτές και μια επιδότηση 15% στο κόστος των λιπασμάτων για τους αγρότες. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε ετοιμότητα. Κάθε επιπλέον μέτρο, εφόσον χρειαστεί, θα είναι στοχευμένο, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Le Point: Η ελληνική οικονομία φαίνεται πράγματι να βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη πορεία. Πρόκειται για μια αναγέννηση;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Η Ελλάδα πλέον παρουσιάζει πρωτογενές πλεόνασμα και έχουμε το ταχύτερα μειούμενο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην Ευρώπη. Το 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,4%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το χρέος που κάποτε πλησίαζε το 210% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολογίζεται ότι θα πέσει κάτω από το 120% έως το τέλος της δεκαετίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η επίδοση συνδέεται με τη βαθιά μεταμόρφωση της χώρας. Υλοποιήσαμε μεταρρυθμίσεις και επωφεληθήκαμε από την πολιτική σταθερότητα, την ευρωπαϊκή στήριξη και τη συνεχή δράση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2019. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η ελληνική κοινωνία κατάφερε να ανακάμψει από μια κρίση που, για εμάς, έμοιαζε με τη μεγάλη ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών: χάσαμε 25 μονάδες ΑΕΠ, χιλιάδες άνθρωποι μετανάστευσαν, ζωές καταστράφηκαν, αλλά η Ελλάδα άντεξε.

Le Point: Μιλάτε για μια χώρα που βρίσκεται σε καλή τροχιά. Ωστόσο, πολλοί Έλληνες έχουν την αίσθηση ότι η ζωή τους είναι πιο δύσκολη από πριν. Τι τους απαντάτε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τους ακούω. Οι προκλήσεις υπάρχουν, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην πολιτική. Η στέγαση είναι πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα επίσης. Βιώσαμε ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις μετά την πανδημία του Covid που επιβάρυνε σημαντικά τα νοικοκυριά. Ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται πιο στοχευμένη στήριξη και πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομία για να προστατεύσουμε την κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός των μεταρρυθμίσεών μας: να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τους πολίτες με βιώσιμο τρόπο. Το τελευταίο πακέτο φορολογικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στοχεύει στην αύξηση των εισοδημάτων, ιδίως μέσω μιας μεταρρύθμισης που βασίζεται στην οικογένεια και στην ηλικία εισόδου στην αγορά εργασίας. Οι Έλληνες θα το βλέπουν άμεσα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Le Point: Η Γαλλία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά. Ως χώρα που υπέστη χρόνια λιτότητας, τι κρατάτε από αυτή την εμπειρία;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Γαλλία υιοθέτησε έναν προϋπολογισμό που σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εντάσσεται σε μια πορεία μείωσης του ελλείμματος. Αυτό είναι θετικό. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, έζησε την πιο σκληρή κρίση από όλες τις χώρες που μπήκαν σε προγράμματα (επιτήρησης) του ΔΝΤ: τρία μνημόνια, τεράστιες απώλειες εισοδημάτων, ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ. Το δίδαγμα είναι σαφές: να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Χρειάζονται βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ισχυρές μεταρρυθμίσεις ώστε να μη μεταφερθεί το βάρος στις επόμενες γενιές. Η Γαλλία έχει μια ισχυρή, πολυδιάστατη και καινοτόμο οικονομία. Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για να επιστρέψει σε ισχυρή ανάπτυξη και υγιή δημόσια οικονομικά.

Le Point: Ποιες είναι οι προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων για να ενισχυθεί περαιτέρω η ελληνική οικονομία;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πολλά διακυβεύονται πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: επενδύσεις, ψηφιοποίηση, μείωση των εμποδίων μεταξύ κρατών-μελών, απλούστευση των διαδικασιών. Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικούς «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», ικανούς να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να διευρύνουμε το αναπτυξιακό μας δυναμικό, να απαντήσουμε στις προκλήσεις της στέγασης, να ενισχύσουμε το φορολογικό μας σύστημα. Έχουμε ήδη καταργήσει 83 φόρους και εισφορές σε εξήμισι χρόνια, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα.

Η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα παραμένουν στόχοι μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα μπροστά στην πρόκληση του δημογραφικού. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές: έχουμε ψηφιοποιήσει περισσότερες από 2.000 δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για μια πολύ δημοφιλή μεταρρύθμιση που απελευθερώνει χρόνο, εξαλείφει τις τριβές και ενισχύει τη διαφάνεια. Πρέπει πλέον να ψηφιοποιήσουμε τη Δικαιοσύνη, την υγεία και την εκπαίδευση. Στην ανώτατη εκπαίδευση, για παράδειγμα, δεν είχαμε ποτέ καταφέρει (στο παρελθόν) να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές, ούτε να συγκρατήσουμε τους νέους μας (να σπουδάσουν στην Ελλάδα). Η μεταρρύθμιση αυτού του τομέα θα έχει όχι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά και οικονομικό όφελος.

Le Point: Πρόσφατα εκλεγήκατε σε μια ευρωπαϊκή θέση. Πρόκειται για μια «ρεβάνς» της Ελλάδας μετά την κρίση;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Στα ελληνικά έχουμε τη λέξη «ύβρις» και γνωρίζουμε τι σημαίνει. Προτιμώ να μιλάω για ευθύνη. Η αποστολή μας είναι σαφής: να παραδώσουμε αποτέλεσμα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να μετατρέψει τις στρατηγικές της, όπως αυτές που περιγράφονται στην έκθεση Ντράγκι, σε απτά αποτελέσματα. Αυτό που μετράει δεν είναι τα λόγια, αλλά οι πράξεις μας.

Le Point: Η κρίση έχει οριστικά τελειώσει;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Το μέλλον είναι στα χέρια μας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στους κινδύνους. Αλλά ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, τόσο ως πολιτικοί όσο και ως πολίτες.