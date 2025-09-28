Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Γι΄αυτό αποχώρησα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (28.09) ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον λόγο που τον οδήγησε να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Όντως ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν γίνεται πιστευτός, δεν το περίμενα ότι δεν θα γίνει πιστευτός. Είναι σαν να γυρνάω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Εδώ ήταν άλλες οι απαιτήσεις. Η εκπομπή ξεκινούσε στις 9, εγώ έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη 7:15, για πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θέλω να αποκαταστήσω πολλά πράγματα που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα», ανέφερε.

«Ήθελα να είμαι στη σύσκεψη και μου ζητήθηκε να είμαι στη σύσκεψη, γιατί πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτούσαμε τα θέματα της σκαλέτας και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι παρόντες, ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα να με βγάλει. Εγώ, λοιπόν, το συνειδητοποίσα εκ τω υστέρων, φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά, γιατί το θέμα επικαιρότητας εκείνες τις μέρες ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Μαζωνάκη. Ήταν δική μου επιλογή να μην βγαίνω σε αυτό», συμπλήρωσε.

«Αυτός, λοιπόν, ήταν ο λόγος, καθαρά το θέμα ξυπνήματος», πρόσθεσε.