Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται η δημοσιογράφος – Έδειξε on air το εντυπωσιακό της μονόπετρο (vid)

Τα ευχάριστα νέα για την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Γιώτα Κηπουρού κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία επιλέγει σταθερά να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξάφνιασε ευχάριστα τους συναδέλφους της όταν εμφανίστηκε στο πλατό φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Αναλυτικότερα, η αποκάλυψη πήρε επίσημη μορφή στον «αέρα» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει το γεγονός, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το θέμα είχε ήδη συζητηθεί στη σύσκεψη της ομάδας πριν από την έναρξη της εκπομπής.

Η Γιώτα Κηπουρού, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τη στιγμή που ο σύντροφός της τής χάρισε το δαχτυλίδι, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν την αντιλαμβάνεται ως μια τυπική «πρόταση γάμου» από το παρελθόν, αλλά ως μια συνειδητή και όμορφη απόφαση δέσμευσης ανάμεσα στο ζευγάρι.

«Εντάξει μην το λες πρόταση γάμου, είναι μια δέσμευση. Έκλαψα, συγκινήθηκα πολύ! Δεν ξέρω να σου πω πότε θα γίνει ο γάμος. Εκείνος δεν έκλαψε, συγκινήθηκε, εγώ έκλαψα. Έγινε δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το είχε από κάτω και μου είπε να κάτσω να με τραβήξει βίντεο να λέω χριστουγεννιάτικες ευχές κι εγώ δεν το έβλεπα, και κάποια στιγμή το πήρε και μου το έδωσε», είπε η δημοσιογράφος.

