Eurovision – Sing for Greece: Ο Β’ Ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Τα φαβορί και η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων
Πώς θα ψηφίσει το κοινό
Η ώρα για τον Β’ Ημιτελικό του Sing For Greece έφτασε. Απόψε (13.02) οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν τα επτά εισιτήρια που απομένουν για τον μεγάλο ελληνικό τελικό, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.
Δείτε live:
Δείτε τις εμφανίσεις
Η διαδικασία και τα εισιτήρια για τον Τελικό
Συνολικά 28 τραγούδια διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη. Τα πρώτα 14 διαγωνίστηκαν την Τετάρτη, ενώ τα υπόλοιπα 14 ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή.
Όπως και στον Α’ Ημιτελικό, η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, το οποίο θα αναδείξει τους επτά καλλιτέχνες που θα συμπληρώσουν τη λίστα του Μεγάλου Τελικού.
Ήδη, από την πρώτη βραδιά έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους οι:
- Rossana Mailan – «Άλμα»
- STEFI – «Europa»
- Evangelia – «Paréa»
- Marseaux – «Χάνομαι»
- Akylas – «Ferto»
- Alexandra Sieti – «The Other Side»
- STYLIANOS – «YOU & I»
Τα φαβορί και οι εκπλήξεις της αποψινής βραδιάς
Το ενδιαφέρον απόψε είναι στραμμένο στον Good Job Nicky, ο οποίος ερμηνεύει το «Dark Side of the Moon».
Ο καλλιτέχνης θεωρείται το δεύτερο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ακολουθώντας κατά πόδας τον Akyla που εντυπωσίασε την Τετάρτη. Εξίσου ισχυρή υποψηφιότητα θεωρείται ο Zaf με το τραγούδι «Αστείο», το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα social media, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από Έλληνες και ξένους fans.
Παράλληλα, η βραδιά θα έχει και κυπριακό άρωμα, καθώς η Antigoni θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Jalla», τη συμμετοχή με την οποία η Κύπρος θα διαγωνιστεί φέτος στη Eurovision.
Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων τραγουδιών
- RIKKI – AGAPI
- GARVIN – Back in the Game
- Mikay – Labyrinth
- Μαρίκα – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
- D3lta – Mad About It
- ZAF – Αστείο
- KIANNA – No More Drama
- Stella Kay – You Are the Fire
- TIANORA – Anatello
- Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me
- BASILICA – Set Everything On Fire
- good job Nicky – Dark Side of the Moon
- KOZA MOSTRA – Bulletproof
- leroybroughtflowers – SABOTAGE!
Πώς θα ψηφίσει το κοινό
Για πρώτη φορά φέτος, η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
- SMS: Στέλνετε τον κωδικό του τραγουδιού/καλλιτέχνη στο 54222 (έως 10 μηνύματα ανά αριθμό).
- Online: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting (εντός και εκτός Ελλάδας).
- QR Code: Θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων για άμεση πρόσβαση στις οδηγίες.
Ο νικητής που θα ταξιδέψει στην Αυστρία θα αναδειχθεί στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Εκεί, η ψήφος του κοινού θα προσμετρηθεί κατά 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καθοριστεί από δύο κριτικές επιτροπές (25% η ελληνική και 25% η διεθνής). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τον τελικό λόγο έχει η προτίμηση του κοινού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις