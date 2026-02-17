Άγιος Έρωτας – Τρίτη (17/2): Η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος ρισκάρουν τα πάντα για τον έρωτά τους

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της ζωής τους. Οι δυο τους είναι πλέον διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα για τη σχέση τους, αψηφώντας τους κινδύνους και τις κοινωνικές συνέπειες που απειλούν να τους καταστρέψουν.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Τα μυστικά όλων στη Στέρνα κρέμονται από μια κλωστή. Η Δώρα βλέπει τον Γεράσιμο ζωντανό μπροστά της και λιποθυμάει. Ο άντρας που νόμιζε νεκρό επιστρέφει, αλλά η αλήθεια πίσω από την επιστροφή του μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεται.

Κι ο Αργύρης δεν ξέρει ακόμα το παραμικρό. Την ίδια ώρα, η Χλόη αποκαλύπτει στην Ελένη ότι τις είδε με την Άννα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη φίλη της, ενώ η Άννα βρίσκεται εκτός εαυτού. Ο Παύλος προσφέρει σπίτι στη Δέσποινα, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή του, ενώ παράλληλα στήνει νέες παγίδες στη Θάλεια.

Εντωμεταξύ, στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία εξομολογείται στον Ηλία τη λατρεία της για τον πατέρα της και την απέχθειά της για τη Χλόη. Τη Χλόη που θα βρεθεί και πάλι μόνη με τον πατέρα Νικόλαο, ρισκάροντας ξανά τα πάντα στη ζωή της.

Δείτε παρακάτω το trailer: