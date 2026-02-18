Άγιος Έρωτας – Τετάρτη (18/2): Η Χριστίνα αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο σπίτι της

Στο αποψινό καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», ο Αντρέας θέτει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο σε συνεργασία με τη διευθύντρια των φυλακών, εξασφαλίζοντας την άμεση αποφυλάκιση της Χριστίνας. Η επιστροφή της στο σπίτι μαζί με το μωρό της ανατρέπει τα δεδομένα και σκορπά ρίγη συγκίνησης στην οικογένεια Βαρελά.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου. Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά.

Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει. Ο Παύλος πληροφορείται πως ο Νικηφόρος ψάχνει τον Βαζούρα, ενώ ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με τις ανησυχίες του Νικηφόρου για τη συμπεριφορά της Άννας.

Η Άννα επιλέγει τελικά την Ελένη και φτάνει κοντά στο να της αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Ηλίας συγκρούεται ανοιχτά με τον Διευθυντή, ο οποίος του απαγορεύει να συνεχίσει την ψυχανάλυση της Σοφίας.

Ο Αντρέας, σε συνεννόηση με τη διευθύντρια των φυλακών, οργανώνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στη Χριστίνα να αποφυλακιστεί άμεσα μαζί με το μωρό της, σκορπώντας χαρά στην οικογένεια Βαρελά.

Δείτε παρακάτω το trailer: