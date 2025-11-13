Μία συγκινητική στιγμή έζησε η σούπερ σταρ της μόδας, Ναόμι Κάμπελ, η οποία βρέθηκε στο Βατικανό για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η 55χρονη ταξίδεψε στη Ρώμη και παρακολούθησε την καθιερωμένη παπική ακρόαση που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Κατά την διάρκεια της παπικής ακρόασης, η Ναόμι Κάμπελ πλησίασε με σεβασμό τον Ποντίφικα και αντάλλαξε μαζί του θερμούς χαιρετισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ναόμι Κάμπελ: Μοναδικές στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά της στα χιόνια – Η τρυφερή ανάρτηση

Οι φωτογραφίες από τη συνάντηση τη δείχνουν να σφίγγει το χέρι του Πάπα και να του προσφέρει ένα ξεχωριστό δώρο: ένα αντίτυπο του βιβλίου La Via delle Spezie («Ο Δρόμος των Μπαχαρικών»).

Η σούπερ σταρ αφιέρωσε χρόνο για να εξηγήσει προσωπικά στον Πάπα τη σημασία του έργου και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να του το χαρίσει.

Η συνάντηση της Ναόμι Κάμπελ έρχεται λίγες ημέρες πριν από μια ευρύτερη εκδήλωση στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, η οποία εντάσσεται στους εορτασμούς για το Άγιο Έτος της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο Πάπας αναμένεται να παραθέσει ειδική ακρόαση σε μία ομάδα διεθνών σταρ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Κρις Πάιν, ο Βίγκο Μόρτενσεν, η Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και οι βραβευμένοι σκηνοθέτες Σπάικ Λι και Τζορτζ Μίλερ.