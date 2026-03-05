Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η διάσημη τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψη της

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Το βράδυ της Τετάρτης (04/03) συνελήφθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ΤΖΜ, τα αρχεία κρατουμένων του γραφείου του σερίφη της κομητείας Βεντούρα δείχνουν ότι η διάσημη τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψη της,

Σημειώνεται ότι το περιστατικό με τις αρχές συνέβη αμέσως μετά από μια νομική νίκη της τραγουδίστριας. Το δικαστήριο της χορήγησε μόνιμη περιοριστική εντολή κατά ενός άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφού φέρεται να είχε αναρτήσει ανησυχητικά μηνύματα στα social media.

Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο 51χρονος την παρενοχλεί μέσω του διαδικτύου από το 2013. Μάλιστα, το 2025 είχε συλληφθεί και για παράνομη είσοδο στην κατοικία της.

