First Dates: Φρίκαρε παίκτης με τις αξύριστες μασχάλες του ραντεβού του – «Είδα τον ευχούλη» (vid)

Ένα ραντεβού στο First Dates έμελλε να γίνει το απόλυτο viral του επεισοδίου, όχι για τον έρωτα, αλλά για ένα απρόσμενο… θέαμα! Ο Άρης και η Χλόη έδειχναν να έχουν χημεία, μέχρι τη στιγμή που μία κίνηση της παίκτριας αποκάλυψε αυτό που ο παίκτης βάφτισε αμέσως ως «ευχούλη».

Το ραντεβού ξεκίνησε με πειράγματα και θετική ενέργεια, καθώς οι δύο τους ανακάλυπταν τις διαφορές και τις συμπάθειές τους.

Η ροή, όμως, άλλαξε άρδην όταν η Χλόη σήκωσε αυθόρμητα τα χέρια της για να φτιάξει τα μαλλιά της. Ο Άρης «πάγωσε», καθώς αντίκρισε τις αξύριστες μασχάλες του ραντεβού του.

Αν και ο Άρης κράτησε την ψυχραιμία του μπροστά στη Χλόη, στην κάμερα εξομολογήθηκε με ξεκαρδιστικό τρόπο την εντύπωσή του: «Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον Ευχούλη, δεν ήταν και το καταλληλότερο, αυτό που ήθελα να δω ρε παιδί μου».

Η ατάκα του αγρότη, που αναφερόταν στον γνωστό παιδικό χαρακτήρα, μεταδόθηκε αμέσως στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν τη σκηνή ως «το απόλυτο cringe αλλά και αστείο στιγμιότυπο του επεισοδίου».

Παρά το χιούμορ και την αρχική συμπάθεια, το ραντεβού δεν κατέληξε όπως αναμενόταν. Οι αξύριστες μασχάλες και οι διαφορές στη φιλοσοφία ζωής—εκείνος αγρότης, αυτή vegan—λειτούργησαν ως αξεπέραστα εμπόδια.

