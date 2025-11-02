Ελένη Μενεγάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια με ιππασία

Η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε πρόσφατα με την οικογένεια της ταξίδι στα Ζαγοροχώρια και μοιράστηκε στα social media ότι έκανε ιππασία.

Η ίδια ανέφερε ότι ότι ακόμα ένας προορισμός που επισκέφθηκε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά τους ήταν τα μαγευτικά Μετέωρα. Σημειώνεται ότι το ταξίδι έγινε με αφορμή τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη που ήταν στις 29 Οκτωβρίου και έκλεισε τα 56 της χρόνια.

Το βράδυ της Κυριακής (02/11) ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μία σειρά από νέες φωτογραφίες από το ταξίδι, φανερώνοντας τις όμορφες στιγμές που πέρασε με την οικογένειά τους.

Μάλιστα, σε κάποιες από τις πόζες της η Ελένη Μενεγάκη κάνει ιππασία με την οικογένειά της και έχει φωτογραφήσει από μακριά τα αγαπημένα της παιδιά πάνω στα άλογα.

«Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα, εκεί που ο ουρανός αγγίζει τη γη! Ήπειρος, πάντα μαγική», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ελένη Μενεγάκη.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η όμορφη κυρία της τηλεόρασης, που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από αυτήν, είχε ανεβάσει μερικά στιγμιότυπα από τα Τζουμέρκα.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται», είχε γράψει η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της.