O «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Μαΐου

Συνολικά 1.208.661.888 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.799.517 δικαιούχους, από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 830 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 29 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.133.660.888 ευρώ σε 1.738.201 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 5.800.000 ευρώ σε 15.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων (Ν. 4778/21) μηνός Μαΐου 2024.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 29 Απριλίου, θα καταβληθούν 346.000 ευρώ σε 445 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.309.000 ευρώ σε 582 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών, λόγω αυξημένου επασφάλιστρου, σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ, μέσω ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 7.900.000 ευρώ σε 5.000 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων από 1/1/2019.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 596.000 ευρώ σε 542 δικαιούχους για την πληρωμή σε δικαιούχους κληρονόμους επιστροφών ποσών μειώσεων (ετών 2015 και 2016), μέσω πλατφόρμας.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.550.000 ευρώ σε 1.157 δικαιούχους για την πληρωμή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μη μισθωτούς, μέσω εκκαθαριστικής διαδικασίας της ΗΔΙΚΑ.

Πληρωμές από την ΔΥΠΑ

10 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

5 εκατ. ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

