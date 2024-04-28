O «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Μαΐου
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
Συνολικά 1.208.661.888 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.799.517 δικαιούχους, από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
- Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 830 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 29 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.133.660.888 ευρώ σε 1.738.201 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 5.800.000 ευρώ σε 15.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων (Ν. 4778/21) μηνός Μαΐου 2024.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 29 Απριλίου, θα καταβληθούν 346.000 ευρώ σε 445 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.309.000 ευρώ σε 582 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών, λόγω αυξημένου επασφάλιστρου, σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ, μέσω ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 7.900.000 ευρώ σε 5.000 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων από 1/1/2019.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 596.000 ευρώ σε 542 δικαιούχους για την πληρωμή σε δικαιούχους κληρονόμους επιστροφών ποσών μειώσεων (ετών 2015 και 2016), μέσω πλατφόρμας.
- Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.550.000 ευρώ σε 1.157 δικαιούχους για την πληρωμή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μη μισθωτούς, μέσω εκκαθαριστικής διαδικασίας της ΗΔΙΚΑ.
Πληρωμές από την ΔΥΠΑ
- 10 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 5 εκατ. ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
