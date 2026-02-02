«Βιολάντα»: Από μηδενική βάση οι έρευνες για τη φονική έκρηξη – «Κλειδί» το σημείο απ΄όπου άρχισε η διαρροή προπανίου

Στο «σημείο μηδέν», δίπλα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν το κρίσιμο εύρημα που θα ρίξει φως στα αίτια της φονικής έκρηξης, το σημείο διάτρησης των σωληνώσεων προπανίου.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και σε ενδεχόμενες παραλείψεις στους ελέγχους και τις αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων. Πέντε ογκώδεις φάκελοι, που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. θα μεταβούν εκ νέου στο σημείο την ερχόμενη Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, προκειμένου να συνεχίσουν τις τομές στο έδαφος και να εντοπίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο διέρρευσε το προπάνιο.

Μέχρι τότε, η αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εντείνει τον έλεγχο των διοικητικών στοιχείων, εξετάζοντας πέντε φακέλους που προέρχονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Πρόκειται για την υπηρεσία της Περιφέρειας που είναι αρμόδια για αυτοψίες, ελέγχους εγκαταστάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

Οι ογκώδεις φάκελοι και το υπόγειο «φάντασμα»

Οι φάκελοι, έκτασης περίπου 1.000 σελίδων ο καθένας, περιλαμβάνουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας, άδειες λειτουργίας, έγγραφα των εγκαταστατών, εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, στοιχεία για υγειονομικές παραβάσεις, καθώς και λοιπά σχετικά έγγραφα. Τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εκτιμούν ότι από τη μελέτη του υλικού θα προκύψουν τυχόν παραλείψεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, το υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων, όπου συσσωρεύτηκε το αέριο και σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, δεν περιλαμβάνονταν ούτε στη μελέτη πυρασφάλειας ούτε στα πολεοδομικά σχέδια της μονάδας. Η Δ.Α.Ε.Ε. διερευνά εάν οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, εάν είχαν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και αν είχαν πραγματοποιηθεί αυτοψίες.

Αναζητούν τον σπασμένο σωλήνα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του σπασμένου σωλήνα έχουν προσωρινά διακοπεί λόγω του αυξημένου κινδύνου νέας ανάφλεξης. Η πολύμηνη διαρροή προπανίου εκτιμάται ότι οδήγησε στη φονική έκρηξη και στον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Το κλιμάκιο αναμένει τη μείωση του φορτίου προπανίου στον χώρο, ώστε να συνεχίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις ανασκαφές, ενώ για τον ίδιο λόγο πυροσβέστες εξακολουθούν να διαβρέχουν τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήκος των σωληνώσεων από τις εξωτερικές δεξαμενές έως το σημείο κατάληξής τους φτάνει τα 8,5 μέτρα, ενώ οι ισχύουσες προδιαγραφές προβλέπουν μέγιστο μήκος 6,6 μέτρων.

Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. εκτιμούν ότι το σημείο διάτρησης εντοπίζεται σε ένωση των σωληνώσεων και ότι προκλήθηκε από συνδυασμό παραγόντων, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης στον δρόμο που βρίσκεται πάνω από τις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, να συνέβαλαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα προηγούμενα χρόνια τη Θεσσαλία, επηρεάζοντας το υπέδαφος και τη στατικότητα της εγκατάστασης.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η δικαστική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, στον δημόσιο διάλογο διακινούνται φήμες και αβάσιμες ερμηνείες. Τονίζει, ωστόσο, ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.