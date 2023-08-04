Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης – Τα έκρυβε σε καυστήρα καλοριφέρ (vid)

Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ πιάστηκε άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης στον Πειραιά κρύβοντας τις ποσότητες σε καυστήρα καλοριφέρ.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Πειραιά, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, χθες το απόγευμα εντόπισαν τον άνδρα στην οικία του σε περιοχή του Πειραιά και σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε υπόγεια αποθήκη, βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής :

(4) κιλά και (466) γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε 14 ανισοβαρείς συσκευασίες

(1) κυτίο που χρησιμοποιούνταν ως ζυγιδοσομετρητής

Ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την διακίνηση της κοκαΐνης παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται από 267.960 έως και 535.950 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

