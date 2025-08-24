Σε έξαρση η γαστρεντερίτιδα στη Τζια – «Συνήθης ύποπτος ο νοροϊός», λέει ο Μαγιορκίνης

Επιδημία γαστρεντερίτιδας σαρώνει την Τζια το φετινό καλοκαίρι με τα κρούσματα να φτάνουν τα 250 από τις 12 Αυγούστου.

Μιλώντας στο ERTNEWS ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογράμμισε ότι ο νοροϊός, είναι ο συνήθης υπαίτιος για γαστρεντερίτιδα του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη «ο ιός μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια ή τζελ που βάζουμε στα χέρια μας. Προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι αλλά και σε πόλεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε».

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ το καλό πλύσιμο των χεριών, ειδικά μετά την τουαλέτα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης. Παράλληλα, συμβούλευσε όσους νοσούν από γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο μπορεί να γίνει η μετάδοση.

«Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού»

Παράλληλα σε ερώτηση για τη μόλυνση του νερού ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. «Δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιας θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό», σημείωσε.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», υπογράμμισε.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ερευνά την πηγή

Την ίδια ώρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στη Τζια από την Παρασκευή (22.08) για επιδημιολογική διερεύνηση της έξαρσης γαστρεντερίτιδας, συλλέγοντας βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα για τον εντοπισμό της πηγής και του υπεύθυνου παθογόνου.