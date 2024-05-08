Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από τις 13 Μαΐου τίθεται σε ισχύ και στις λαϊκές αγορές

«Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπαίνει στις μικρές επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο που απασχολούν από 1 ως 10 εργαζόμενους, κατηγορία δηλαδή που υπάγονται όλοι οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών».

Αυτό σημειώνεται σε ανάρτηση της Παναττικής Ομοσπονδίας Πωλητών Λαϊκών Αγορών στην ηλεκτρονική της σελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πράξη λοιπόν, όπως αναφέρεται, από 13 Μαΐου θα πρέπει να είναι όχι μόνον εγκατεστημένο, αλλά και σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το σύστημα της ψηφιακής κάρτας γιατί με αυτό θα περνάνε στην “Εργάνη” τα ωράρια, οι υπερωρίες, τα ρεπό και οι άδειες, και θα αποτελούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον κλάδο.

Ειδικότερα, στον κλάδο των λαϊκών αγορών, αλλά και σε κάθε άλλου είδους επιχείρηση που οι εργαζόμενοι δεν ξεκινούν ή ολοκληρώνουν την ημερήσια απασχόλησή τους από την έδρα του αδειούχου πωλητή – εργοδότη τότε ο μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας διαφοροποιείται, αφού αυτή εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία στην έδρα της επιχείρησης.

Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων στον κλάδο, λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργασίας, αφού καθημερινά στήνεται ο πάγκος σε διαφορετικό σημείο, τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον βρεθεί εργαζόμενος απασχολούμενος εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρηση της εν λόγω απασχόλησης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο Επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη την ειδικότητα και τους όρους σύμβασης του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, κρίνεται απαραίτητη η σήμανση της κάρτας (εφόσον η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου ωραρίου). Η ανωτέρω σήμανση κρίνεται απαραίτητη , μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).

