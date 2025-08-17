Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: “Διεκόπη η αίτηση ασύλου του – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές” (βίντεο)

"Έχει εκδοθεί απόφαση για απέλασή του"

Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: “Διεκόπη η αίτηση ασύλου του – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε σε πρόσφατο επεισόδιο στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης) λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, δόθηκε εντολή ώστε στο σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους Εύζωνες. 

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα που δήλωσε ότι είναι Αφγανός και έχει γεννηθεί το 2002 (23 ετών) και ζήτησε άσυλο με το επιχείρημα ότι γεννήθηκε στο Ιράν και δέχεται εκεί δήθεν ρατσιστική επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του ενεργοποιήθηκε η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης ασύλου επειδή δεν προσήλθε να υποστηρίξει την αίτησή του.

