Πλεύρης για μετανάστη που επιτέθηκε σε Εύζωνες: “Διεκόπη η αίτηση ασύλου του – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές” (βίντεο)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε σε πρόσφατο επεισόδιο στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης) λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, δόθηκε εντολή ώστε στο σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους Εύζωνες.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!

Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.

Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP— Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα που δήλωσε ότι είναι Αφγανός και έχει γεννηθεί το 2002 (23 ετών) και ζήτησε άσυλο με το επιχείρημα ότι γεννήθηκε στο Ιράν και δέχεται εκεί δήθεν ρατσιστική επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του ενεργοποιήθηκε η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης ασύλου επειδή δεν προσήλθε να υποστηρίξει την αίτησή του.