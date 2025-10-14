Πάτρα: Δημοσιογράφος καταγγέλλει επίθεση και ζημιά στα ρούχα του από συνδικαλιστές (Βίντεο)

Σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, μετά την πορεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (14/10) στο κέντρο της πόλης, μέσα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24news.gr στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου μετέβησαν μέλη του ΠΑΜΕ ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση της απεργίας και να μη δουλέψουν συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες ανάπλασης στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί υπήρξε ένταση μεταξύ συνδικαλιστών και εργαζομένων.

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση

Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση, στην προσπάθειά του να καλύψει το περιστατικό.

Μάλιστα, στη μήνυσή του αναφέρει ότι τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα. Ο δημοσιογράφος έχει προσκομίσει στην Ασφάλεια Πατρών βίντεο με το συμβάν, ενώ έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» ισχυρίζεται ότι δέχθηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το pelop, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο.

Ο δημοσιογράφος ζήτησε βοήθεια από περίοικους και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.