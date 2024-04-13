Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας -Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που αναμένεται να δώσουν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση, στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροπλάνων της Δυτικής Ελλάδας.

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, πραγματοποίησαν ρίψεις νερού μέχρι και την δύση του ήλιου.

