ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας -Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Δύσκολη νύχτα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας -Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
DEBATER NEWSROOM

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που αναμένεται να δώσουν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση, στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροπλάνων της Δυτικής Ελλάδας.

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, πραγματοποίησαν ρίψεις νερού μέχρι και την δύση του ήλιου.

Δείτε εικόνα από το σημείο

