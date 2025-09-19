Κοζάνη: Από οβίδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι με δύο τραυματίες – Νέα τροπή στην υπόθεση

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο άτυχος εργάτης έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μετά την έκρηξη φιάλης

Στην σύλληψη του 52χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθέντας είναι ιδιοκτήτης ιδιοκτήτης επιχείρησης χωματουργικών. Από την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά το πρωί της Παρασκευής (19/9) τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, ένας 54χρονος και ένας 58χρονος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, βρίσκονταν στο σημείο εκτελώντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Οι αρχικές ενδείξεις έκαναν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου σε λάστιχο το οποίο τροφοδοτούνταν από φιάλες οξυγόνου.